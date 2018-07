Magazine Rapper encerra campeonato de Wake Park com show em Goiânia Festival que mistura música, gastronomia, flash tattoo e esporte aquático acontece neste sábado, 4 de agosto

O cantor de rap Rael, encerra neste sábado (4), o Sunset Festival, evento que mistura música, gastronomia, flash tattoo e muito esporte aquático radical, em mais uma edição do Campeonato Goiano de Wake Park, na GO-020. Após 15 horas de evento, o rapper sobe ao palco com sua tour do disco “Coisas do Meu Imaginário”. Músicas inéditas, faixas mais lado B...