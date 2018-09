Magazine Raça Negra retorna à Goiânia com sucessos do pagode, samba e sertanejo Show “Raça Negra e Amigos II” acontece no dia 6 de outubro

O grupo Raça Negra volta à Goiânia no dia 6 de outubro (sábado), com a turnê “Raça Negra e Amigos II”, que será apresentada no Atlanta Music Hall, a partir das 21h30. No repertório, composições que desafiam o tempo, como "Cigana" e "Que Pena", e o famoso "dididiê", do hit "Cheia de Manias", gravadas com as participações especiais de vários artistas como Wesley S...