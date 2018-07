Magazine Quintal do Jorjão recebe Cris Pereira para tarde de samba e feijoada em Goiânia Cantora é uma das grandes vozes da nova geração de sambistas

Um dos principais nomes do samba de Brasília, desembarca em Goiânia neste sábado (7), para uma tarde de música e feijoada, no Quintal do Jorjão. Cris Pereira faz um enlace preciso entre o samba, com elementos contemporâneos do jazz e da música afro-brasileira. Já apresentou-se ao lado de grandes nomes, como Dona Ivone Lara, Nilze Carvalho e Tantinho da Man...