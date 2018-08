Magazine Projeto cultural alemão mistura arte e tecnologia em apresentação em Goiânia nesta quinta O espaço Ideologia 62, no setor Serrinha, será palco do show, a partir das 20h. Noite terá ainda apresentações de DJ's

O projeto cultural alemão BerlinLoopBrasil se apresentará, na noite desta quinta-feira (23), a partir das 20h, no Ideologia 62, em Goiânia. O show integra a turnê internacional do coletivo pelo País. Tonight, 23.Aug., we play at @ideologia62 in Goiânia Bazil. Can't wait for it :) #loopstation #engroove #loopandroll ##konradkuechenmeister #beatbox #berlinloopbrasil #brazil #ontour Um...