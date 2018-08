Magazine Primeira Feira Literária de Goiânia acontece nos dias 24, 25 e 26 de agosto Entre os escritores convidados estão a escritora brasiliense Marla de Queiroz, o paulista Zac Magiezi, os goianos Maria Lucia Félix Bufaiçal, Denise Godoi e Lucão

A primeira Feira Literária de Goiânia, FLIG, será realizada nos dias 24, 25 e 26 de Agosto. O encontro será das 9h às 19h, no Centro Cultural Athletics. A programação inclui palestras, rodas de leitura, oficinas, peças de teatro e outras atividades. A realização é do Instituto IPE e o Conselho Nacional do Sesi com entrada gratuita. Entre os escritores convidados estão ...