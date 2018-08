Magazine Paulinho Gogó traz 'Fato Venério' para Goiânia e Anápolis Na peça, o artista conta histórias bem humoradas e situações do cotidiano

O humorista Maurício Manfrini, conhecido como Paulinho Gogó, apresenta sua peça 'Fato Venério', em Anápolis no dia 31 de agosto (sexta-feira), às 21h e em Goiânia nos dias 01 e 02 de setembro, sendo sábado às 21h e no domingo às 18h, no teatro da PUC – Campus 5 no Jardim Goiás. Depois do sucesso “No Gogó do Paulinho”, que ficou em cartaz durante 8 anos...