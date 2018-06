Magazine Paula Toller e Paulo Miklos se apresentam juntos este mês em Goiânia Os ingressos para o show que acontece no dia 26 já podem ser trocados mediante apresentação de notas fiscais de lojas do Shopping Flamboyant

A quarta apresentação da temporada 2018 do Flamboyant In Concert traz a Goiânia dois grandes nomes do rock nacional e que fizeram parte de bandas consagradas. A cantora Paula Toller e o músico Paulo Miklos se apresentam no dia 26 junho, às 19h30, no Deck Parking Sul do Shopping Flamboyant. A ex-líder e vocalista do Kid Abelha já participou de outras edições do pro...