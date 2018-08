Magazine Paula Mattos se apresenta nesta quinta (9) em Goiás Cantora comanda a Festa do Peão em Campo Alegre de Goiás

Nesta quinta-feira (9), a cantora Paula Mattos se apresenta na 24ª Festa do Peão de Campo Alegre de Goiás. O evento, que acontece nos dias 06 a 12 de agosto no Parque de Exposição, conta com diversas atrações musicais e a sertaneja promete animar a noite dos goianos. A artista disse que está “preparando um repertório especial para a festa. Quero ver to...