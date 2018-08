Magazine Patati Patatá apresenta o show da "Alegria" em circo de Goiânia Novo espetáculo promete uma interação de pais e filhos diante dos clássicos sucessos da dupla

A dupla de palhaços Patati Patatá apresenta o show “Alegria” no Circo Maximus em Goiânia neste sábado (18) e domingo (19). As apresentações acontecem às 16h, 18h e 20h no estacionamento verde do Passeio das Águas Shopping. O novo espetáculo promete uma interação de pais e filhos diante dos clássicos sucessos dos palhaços, como o "Ronco do vovô" e Pout...