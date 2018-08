Magazine Paralamas do Sucesso e João Bosco & Vinícius agitam A Casa neste fim de semana A clássica banda de pop rock nacional canta músicas do mais novo disco e sucessos da carreira em Goiânia

Os Paralamas do Sucesso traz todo seu pop rock nacional para o projeto A Casa nesta sexta-feira (24), a partir das 20h, em Goiânia. No show, as clássicas canções que levaram o grupo ao topo de uma das principais bandas de rock brasileira, estarão presentes para o delirio dos fãs. Há um ano Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone estão em turnê com o disco ...