Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta 'Natal em Concerto, uma Celebração Musical' Evento acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro no Teatro Sesi; saiba mais

A Orquestra e Coro Sinfônicos de Goiânia apresentam ao público 'Natal em Concerto, Uma Celebração Musical', nos dias 17 e 18 de dezembro, no Teatro Sesi, em Goiânia, às 20h. O concerto terá as participações especiais da Banda Juvenil de Goiânia e dos solistas Patrícia Mello (soprano), uma das vozes mais requisitadas de Goiás e do jovem goiano Natanael Ferrei...