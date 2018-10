Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta 'Concerto Divertido' em homenagem ao Dia das Crianças No programa serão apresentadas duas obras voltadas ao público infantil

Em homenagem ao Dia das Crianças, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, em parceria com três Escolas Municipais e o Santuário Sagrada Família, realiza um programa especial para os pequenos e toda a família. Com entrada franca, o espetáculo “Concerto Divertido” terá apresentação única na segunda-feira (08), às 20h, no Santuário Sagrada Família. No programa serão ...