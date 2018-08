Magazine Orquestra realiza concerto com a participação do pianista Diego Caetano em Goiânia Sob regência do maestro Eliel Ferreira, a OSJG vai interpretar obras musicais de Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) realiza concerto da Série Solista Internacional, com a participação do pianista Diego Caetano, na quarta-feira (22), às 20 horas, no Teatro Basileu França, em Goiânia. A entrada é gratuita. Sob regência do maestro Eliel Ferreira, a Orquestra vai interpretar obras musicais de Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov, incluindo o Conc...