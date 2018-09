Magazine Orquestra Filarmônica e Antonio Meneses se apresentam em Goiânia nesta quinta-feira (13) O violoncelista apresentará o “Concerto para Violino e Orquestra” de Edino Krieger. A regência do concerto é de Neil Thomson

A Orquestra Filarmônica de Goiás volta a se apresentar no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, nesta quinta-feira (13). No repertório estão o “Concerto para violoncelo e orquestra” de Edino Krieger, “Zipangu” de Claude Vivier e a “Sinfonia nº10” de Shostakovich. O violoncelista Antonio Meneses é o convidado para interpretar a obra de K...