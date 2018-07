Magazine Orquestra Filarmônica de Goiás faz concerto gratuito em parque de Goiânia Confira o repertório que será apresentado neste domingo (22)

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta, gratuitamente, o "Piquenique da Filarmônica", durante o II Festival Arte e Cultura, a partir das 17h deste domingo (22), no Parque Marcos Veiga Jardim, no Parque Lozandes, atrás do autódromo de Goiânia. A regência é do maestro Marshal Gaioso. Confira abaixo o repertório que será apresentado: A.C. Gomes: IL Guarany &nb...