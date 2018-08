Magazine Nando Reis faz show de graça em Goiânia no próximo final de semana O ex-Titãs vai se apresentar no Parque Flamboyant

O cantor Nando Reis se apresenta em Goiânia no próximo dia 2 de setembro, no Parque Flamboyant. A apresentação é gratuita e faz parte de um novo projeto: “Sesc nos Parques”, que promete levar diversão e cultura para toda a família. As atividades terão início às 9h do domingo com recreação, oficinas artísticas, food trucks e espaço de Relacionamento com o ...