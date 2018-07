Magazine Musical 'Lá na Casa da Galinha Pintadinha' será apresentado em Goiânia Espetáculo, baseado na ideia original de Marcos Luporini e Juliano Prado, acontece neste sábado (14), às 16h

Uma das personagens mais conhecidas do público infantil, a Galinha Pintadinha, terá um musical encenado em Goiânia. O "Lá na Casa da Galinha Pintadinha", será apresentado a partir das 16h deste sábado (14), no Clube Jaó, em Goiânia. O espetáculo, baseado na ideia original de Marcos Luporini e Juliano Prado, é uma verdadeira festa para as crianças e familiares reunin...