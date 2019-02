Magazine Musical de Chico Buarque é apresentado em três sessões em Goiânia Com apenas dois atores em cena e outras canções em seu roteiro, adaptação de Rafael Gomes tem direção musical de Pedro Luís

O musical Gota d’Água [a seco], nova versão do clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes, terá três apresentações nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no Teatro Sesi, em Goiânia. No palco, os atores Laila Garin e Alejandro Claveaux são acompanhados por cinco músicos sob a direção musical de Pedro Luís. História Em dezembro de 1975, Bibi Ferreira subia ao...