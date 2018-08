Magazine Mr. Gyn encerra Festival Canta Cerrado 2018 em Goiânia Formada há 15 anos, banda já vendeu mais de 120 mil CDs e DVDs

A banda goiana Mr. Gyn apresenta o show de encerramento do Festival Canta Cerrado 2018, neste sábado (18), a partir das 20 horas, no Teatro Sesi, em Goiânia. O grupo de pop rock vai cantar músicas do disco mais recente e outras de álbuns anteriores que o público gosta de ouvir como Minha Juventude, Sonhando, Onde Estiver, Surfista de Verão e Boca Companhia v...