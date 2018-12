Magazine Mostra de artesanato acontece em Goiânia neste sábado (15) Os visitantes também podem participar de oficinas de artesanato gratuitas, apresentações culturais e roda de conversa

Artesãos goianos apresentam neste sábado (15), a 8ª Goiânia Mostra Artesanato, que acontece no Grande Hotel, na Avenida Goiás, no setor Central. Além da comercialização das peças, a Mostra também oferece oficinas de artesanato gratuitas, apresentações culturais e roda de conversa. Todas as atividades são abertas e gratuitas ao público. Participam mais de 50 ...