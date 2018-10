Magazine Miss Goiás 2019: Conheça e vote na mais bela goiana O evento acontece nesta sexta-feira (26) na capital e a ganhadora será representante do Estado no Miss Brasil

Goiânia recebe nesta sexta-feira (26) o Concurso Miss Goiás Be Emotion 2019. Na disputa, 15 candidatas concorrem ao posto de representante goiana no Miss Brasil Be Emotion 2019. Seguindo uma tendência mundial, o Miss Goiás mantém a reformulação de seus critérios de avaliação. Na busca por uma nova maneira de valorizar a essência feminina, a beleza física se alia a...