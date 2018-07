Magazine MC Don Juan comanda festa em casa noturna em Goiânia Dono do hit "Oh novinha", o funkeiro se apresenta nesta quinta (12), no Setor Marista

O funkeiro MC Don Juan, conhecido nacionalmente pelo hit "Oh novinha", se apresenta a partir das 22h30 desta quinta-feira (12), no Baile Classe A, na Santafé Hall, no Setor Marista, em Goiânia. O cantor Matheus Wallace Mendonça da Cruz, famoso como MC Don Juan, já tem mais de 190 milhões de visualizações no You Tube com apenas uma música, "Amar, amei"....