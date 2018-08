Magazine Maestro Alessandro Borgomanero comanda Festival Música na Serra Dourada Apresentações gratuitas iniciam nesta quarta-feira (06), e seguem até domingo (12), na Cidade de Goiás

O 1ª edição do Festival Música na Serra Dourada começa nesta quarta-feira (8) na Cidade de Goiás, sob comando do maestro Alessandro Borgomanero, e segue até domingo (12), sempre com apresentações gratuitas no Teatro São Joaquim e no Mercado Central. O evento, com 25 alunos de música selecionados, é destinado a instrumentistas de cordas: violino, viola, violoncelo. O concer...