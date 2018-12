Magazine Maíra Lemos encerra ano do Projeto Executiva no Palco em Goiânia Artista goiana interpretará canções que vão de Cazuza ao Queen. A entrada é franca

A cantora Maíra Lemos será a atração do último evento do Projeto Executiva no Palco em 2018. O espaço Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, em Goiânia, receberá o show, na próxima quinta-feira (13). Visualizar esta foto no Instagram. ...