Magazine Lulu Santos celebra 45 anos de carreira com show em Goiânia Hits que marcaram gerações estarão na apresentação do cantor

O cantor Lulu Santos comemora 45 anos de carreira com um grande show nesta sexta-feira (14), na A Casa, em Goiânia. A apresentação será marcada por grandes sucessos da carreira, que conta com mais de 20 álbuns e 7 milhões de discos vendidos, além de 16 singles em primeiro lugar e 29 músicas no Top 10 das paradas musicais brasileiras. Muitos dos hits que la...