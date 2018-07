Magazine Leo Chaves finaliza evento de coaching com palestra em Goiânia Nos dois dias de imersão, serão 12 palestras e 12 oficinas. Veja a programação completa

O cantor sertanejo Leo Chaves, da dupla Victor & Leo, ministra a palestra “A grande Revolução: Seja uma Marca”, que acontece no encerramento do segundo e último dia do "Coaching Weekend", que será realizado nesta sexta-feira (3) e sábado (4), entre 8h e 19h, no Teatro Sesi, em Goiânia. Atenção galera de Goiânia e região! Não percam a palestra "A grande revolução - Seja uma marca", ministrad...