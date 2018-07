Magazine Julio Spicacci faz 'Tributo a Gonzaguinha' em Goiânia Show acontece pela primeira vez no Dom Quixote Sabor e Som, no Setor Marista

O cantor Julio Spicacci vai fazer uma grande homenagem a Gonzaguinha, em uma edição especial do Executiva no Palco, realizado pela Rádio Executiva, nesta quarta-feira (25), o Dom Quixote Sabor e Som, Setor Marista, em Goiânia. No repertório, músicas como “O que é, o que é”, “Vamos a luta”, “Espere por mim morena” e muito mais. A entrada é gratuita. ...