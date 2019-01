Magazine Ivo Meirelles agita bloco de carnaval em Goiânia 17ª edição do Carnaval dos Amigos acontece dia 23 de fevereiro

O cantor Ivo Meirelles foi anunciado como uma das atrações do bloco do Café Nice, da 17ª edição do Carnaval dos Amigos, que será realizado no dia 23 de fevereiro (sábado). O mesmo bloco ainda terá a banda goiana Heróis de Botequim. A concentração será ao 12h no Café Nice, no Setor Bueno. No local, além do um palco e da decoração temática, os partic...