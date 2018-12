Magazine Instituto Rizzo recebe Cantata de Natal nesta terça (11) Evento tem entrada franca e pipoca gratuita

A tradicional Cantata de Natal do Instituto Rizzo, acontece nesta terça-feira (11), a partir das 19h30, com o violinista Gabriel Figueiredo acompanhado da pianista Jordana Duarte, Coral Canto Azul da Caixa Econômica Federal, Coral Vozes da AUFG, Coro Italiano Toscanelli e Coral Pequenas Vozes do Teatro Basileu França. O evento "Noite Natalina" terá entrada franca...