Magazine Humberto & Ronaldo se apresentam neste sábado (14) em Goiânia Ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40 com nome na lista

A dupla Humberto & Ronaldo faz show neste sábado (14), a partir das 22h30, na Santafé Hall, no Setor Marista, em Goiânia. No repertório, hits como "Não fala não pra mim" - que conta com a parceria do MC Jerry Smith -, e "Nem aqui, nem na China". Trajetória Entre as canções mais conhecidas da dupla, estão "Canto, bebo e choro" e "Hoje sonhei com você". Tu...