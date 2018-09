Magazine Humberto Gessinger e Biquíni Cavadão são as próximas atrações do Flamboyant In Concert Os shows acontecem no dia 25 de setembro, em Goiânia

O Flamboyant In Concert do dia 25 de setembro será em dose dupla. Isso porque serão dois shows em uma mesma noite, Humberto Gessinger e na sequência, a banda Biquíni Cavadão. O público vai poder curtir muito rock dos anos 80, com o ex-líder do Engenheiros do Hawaii e com o Biquíni Cavadão. “A noite será iniciada com show de Gessinger, e então haverá...