Magazine Gustavo Mendes apresenta “Di Uma Vez Por Todas” em Goiânia Mais uma vez, a ex-presidente Dilma é o personagem principal do stand up que satiriza a situação atual do País

O humorista Gustavo Mendes apresenta seu novo show de stad up “Di Uma Vez Por Todas”, em uma versão ainda mais ácida da ex-presidente Dilma Rousseff. O espetáculo será no dia 23 de outubro, terça-feira, véspera de feriado, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. “Di Uma Vez Por Todas” tem momentos de improviso quando Gustavo recebe talentos locais...