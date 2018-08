Magazine Grande Hotel tem programação especial para o final de semana em Goiânia Para comemorar 1 ano da volta do chorinho nesta sexta-feira (17), as atrações serão com o grupo Choro à Vontade e as cantoras Rainy Ághata e Claudia Garcia

O Grande Hotel tem programação especial nesta sexta-feira (17), com o grupo Choro à Vontade e as cantoras Rainy Ághata e Claudia Garcia. O Chorinho, como ficou conhecido, teve início em 2003 e por anos fez parte do calendário cultural da cidade, reunindo um público cativo todas as sextas-feiras em frente ao Centro de Memória e Referência Grande Hotel. Serão três atraçõ...