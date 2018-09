Magazine Fim de semana terá festival de pipas, atividades culturais e de lazer gratuitas em Goiânia A iniciativa se deu pela observação de que algumas pessoas da região praticam a brincadeira em locais inadequados, próximo a ruas e avenidas, o que representa um risco principalmente para motociclistas

Para participar do festival, das atividades culturais e de lazer gratuitas e abertas à população, basta levar sua pipa. Haverá um concurso para a escolha da maior pipa, da mais criativa e da mais sustentável. A primeira atividade do projeto é no dia 22 de setembro (sábado), a partir das 8h30, com um Festival de Pipas no gramado entre a Escola de Música e Artes Cênica...