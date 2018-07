Magazine Filarmônica de Goiás faz apresentações com Duo Assad e maestro israelense no Teatro Goiânia Pianista Pablo Rossi também é uma das atrações

A Orquestra Filarmônica de Goiás terá duas apresentações imperdíveis no Teatro Goiânia, com entrada gratuita. A primeira acontece nesta quinta-feira (2), com o maestro israelense Yoav Talmi e com o pianista Pablo Rossi e no domingo (5), um concerto de câmara com o Duo Assad. Na quinta, o repertório traz destaques da música orquestral russa e checa: A abertura da ópe...