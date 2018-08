Magazine Festival Vaca Amarela divulga programação completa Letrux, Shotgun Wives, Branda e Lupa estão entre as atrações confirmadas

O Festival Vaca Amarela, um dos mais tradicionais da cena roqueira goiana e que chega na 17ª edição, teve sua programação divulgada. São 16 atrações que se apresentam no feriado de 7 de setembro no palco do Centro Cultural Martim Cererê. O evento corria sério risco de não ser realizado em 2018 pela falta de apoio financeiro público e privado. O cartaz de divulgação foi de...