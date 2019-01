Magazine Festival de samba reúne nomes da música goiana Heróis de Botequim, Grace Carvalho, Xexéu, Fernando Boi e Mara Cristina são as atrações confirmadas

"Quem não gosta do samba bom sujeito não é", já dizia a canção de Dorival Caymmi. Nesse ritmo é que a capital recebe no sábado (19), a partir das 19h, o Festival Goiânia Canta Samba, evento com cerca de cinco horas de show com Heróis de Botequim, Grace Carvalho, Xexéu, Fernando Boi e Mara Cristina, que acontece na sede da Associação dos Delegados de Polícia do Estado d...