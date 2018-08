Magazine Festival da Comunidade Japonesa em Goiânia já tem data confirmada Nesta edição será comemorado os 110 anos da imigração japonesa no Brasil

A 16ª edição do Bon Odori, o Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas será realizado nos dias 24 e 25 de agosto, no Clube Kaikan, no Setor Itatiaia, em Goiânia. O evento, que já é tradição no calendário goianiense, espera mais de 8 mil pessoas nas duas noites de festa. Em 2018 é comemorado os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, com a chegada do nav...