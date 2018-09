Magazine Festa beneficente comemora 25 anos do Circo Laheto O dinheiro arrecadado será revertido para o projeto social “Arte, Circo e Cidadania”, que atende 130 crianças

O Circo Laheto comemora 25 anos e prepara a festa beneficente Laheto Retrô, que acontece neste sábado (15), a partir das 20h, na sede do circo, na Avenida H esquina com a Rua 72, no Jardim Goiás, em Goiânia. A festa é organizada por voluntários e todo o dinheiro arrecadado será revertido para o projeto social “Arte, Circo e Cidadania”, que atende 130 crianças entre ...