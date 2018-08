Magazine Feira vegana acontece neste sábado em shopping de Goiânia Todos os produtos comercializados são livres de testes e origem animal

Acontece neste sábado (01/09) a feira vegana Go Vegan, das 11h às 20h no Plaza D'oro Shopping, localizado no Residencial Eldorado, em Goiânia. Será a primeira vez que a feira gastronômica é realizada na região sudoeste da capital e em um shopping. Go Vegan na edição Plaza D'oro Shopping vai contar com uma praça de alimentação que promete variedade de doces e ...