Magazine Exposição de motos antigas tem entrada gratuita em Goiânia Público pode conferir as 20 motocicletas até domingo (27)

Para quem é fã de motocicletas antigas, o Shopping Cerrado sedia até domingo (27), uma exposição com parte da coleção do empresário Lisandro Marcelo Mialichi. O evento, com entrada franca, acontece no térreo do centro de compras. São cerca de 20 veículos das marcas Garelli, Honda, Yamaha, Caloi e Suzuki, incluindo raridades como o ciclomotor Velosolex, de 1968; ...