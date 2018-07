Magazine Exposição de goiano exibe obras inspiradas em fotos das redes sociais de celebridades Carlos Catini mostra sua arte em Goiânia, entre os dias 9 e 13 de julho

O artista plástico goiano Carlos Catini abre neste sábado (7), a exposição "Do Princípio ao Meio", na Galeria 588 Artshow, na Rua C167, no Setor Nova Suíça, em Goiânia. A entrada é franca e a visitação acontece entre os dias 9 e 13 de julho, das 13h às 17h, no mesmo local. “Seria muita audácia da minha parte falar que tenho o direito de dizer que a arte tem princí...