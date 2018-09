Magazine Evento reúne profissionais e amantes da gastronomia nesta semana em Goiânia Enchefs Goiás acontece de 19 a 21 de setembro e ainda terá Feira Gourmet, Vila de Negócios, Fórum Gastronômico, prêmio e sorteio de brindes

O maior encontro de profissionais e amantes de gastronomia do estado, o Enchefs Goiás, acontece de quarta-feira (19) até sexta-feira (21), entre 14h e 20h, na Faculdade Cambury, em Goiânia. A entrada é gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível que será repassado para as ações sociais da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). As inscrições são f...