Magazine Evento nerd dedicado a cultura pop acontece em shopping de Goiânia Festival reunirá cosplay, humoristas, dubladores, youtubers, kpop e games

A terceira edição do SuperHero Festival, deidcado a cultura pop, acontece nesta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Dedicado aos apaixonados por quadrinhos, literatura, séries, colecionismo e todo o universo geek, o evento conta com atividades, exposições e shows especiais e reunirá cosplay, humori...