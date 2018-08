Magazine Espetáculo com Carlinhos Maia abre terceira e última sessão em Goiânia Recentemente o Instagram anunciou que o perfil de Carlinhos é o que possui mais visualizações de stories do Brasil e o segundo lugar no mundo

O espetáculo "Mas, Carlos!” com o influenciador Carlinhos Maia abriu a terceira e última sessão em Goiânia. A peça, que conta de forma humorada momentos marcantes da trajetória do alagoano desde a infância até o sucesso na internet, será no Teatro Madre Esperança Garrido, no dia 26 de agosto, às 18 horas, além das duas outras sessões: 24 de agosto, às 2...