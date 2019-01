Magazine Djavan apresenta turnê inédita “Vesúvio” em Goiânia Espetáculo traz canções do 24º álbum da carreira do artista, além de grandes sucessos de sua discografia

O cantor Djavan apresenta sua turnê nacional “Vesúvio” no dia 26 de abril (sexta-feira), às 21h30, no Centro de Convenções PUC, em Goiânia. O nome da turnê é o mesmo do 24º ábum da carreira do artista, um dos mais importantes representantes da música popular brasileira. O repertório do espetáculo mistura sucessos do novo trabalho e antigas canções da carrei...