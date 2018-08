Magazine DJ Illusionize se apresenta em Goiânia neste domingo (19) Natural de Goiânia, é um dos principais nomes do cenário da música eletrônica no Brasil

O DJ Pedro Mendes, mais conhecido como Illusionize se apresenta em Goiânia neste domingo (19) encerrando a temporada do Deu Praia 2018. Abrindo as apresentações do dia, Anneto comanda as pick-ups. Illusionize, também é um produtor brasileiro que, com apenas 22 anos, alcançou o sucesso no cenário nacional, se consolidando em todo o país e mundo afora ...