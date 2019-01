Magazine Dia Nacional do Fusca é comemorado com eventos gratuitos em Goiânia Uma das ações ainda terá um espaço de beleza e food truck para os visitantes

O Dia Nacional do Fusca, celebrado em 20 de janeiro, será comemorado em Goiânia com dois grandes eventos gratuitos e abertos ao público em geral. Um deles, no Passeio das Águas Shopping, inicia nesta sexta-feira (11), como uma prévia para a mega exposição de Fuscas, que o empreendimento vai realizar nos dias 19 e 20 de janeiro e contará com mais de 100 carros. Por enquanto, e...