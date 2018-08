Magazine Contrabaixista Bororó se apresenta com sua banda nesta sexta em Goiânia Show terá participação do compositor goiano Renato Castelo e será realizado no Teatro Sesc Centro

O contrabaixista Bororó se apresenta com sua banda nesta sexta-feira (17) em Goiânia. O show, intitulado Imagens da Alma, será realizado no Teatro Sesc Centro, na rua 15, e terá a participação especial do compositor goiano Renato Castelo, com quem o artista trabalhou recentemente. No evento, Bororó e banda apresentarão composições de artistas renomados da música...