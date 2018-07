Magazine Confira a programação completa do Goiânia Noise Festival Entre os destaques da programação está a banda inglesa Toy Dolls, a banda pernambucana Mundo Livre S/A e o cantor Supla

O 24º Goiânia Noise Festival será realizado entre os dias 10 e 12 de agosto, no Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia. São aguardados no evento 47 artistas de sete estados mais o Distrito Federal e ainda duas internacionais. Nos três dias de rock, o público vai poder curtir os shows intercalados nos dois teatros do espaço e ainda rolam discotecagens rock, Mercado d...